مصر أكتوبر: زيارة الرئيس السيسي لدول الخليج تأكيد للدور المحوري المصري بالمنطقة

قال المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الخليج، وزيارته لدولتي قطر والكويت، تؤكد على الدور المحوري لمصر في قضايا المنطقة، وتطلعاتها لوحدك الموقف العربي في هذه القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

جهود مصر لاستقرار المنطقة

وأضاف "حلمي" أن زيارة الرئيس السيسي لدولتي قطر والكويت تأتي في توقيت مهم، وتهدف لتعميق التشاور مع الأشقاء العرب حول الأزمات التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن مصر لا تدخر جهدا في حل الأزمات والقضايا المتعلقة بالإقليم، وتسعى دائما جاهدة لاستقرار المنطقة.

وأشار نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن تحركات الدبلوماسية المصرية، سواء باستقبال قادة وزعماء العالم أو زيارة الرئيس السيسي إلى دول أخرى، تهدف لخلق موقف موحد وخاصة موقف عربي موحد تجاه دعم القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق ووقف العدوان الإسرائيلي عليه.

أهمية زيارة الرئيس السيسي لدول الخليج

وأوضح "حلمي" أن زيارة الرئيس السيسي لدول الخليج، لها بعد آخر وهو تعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري بين البلدين ما ينعكس على التنمية الاقتصادية، خاصة مع العلاقات الراسخة والقوية بين مصر والدول الشقيقة.