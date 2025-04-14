انطلاق فعاليات المهرجان الكشفي لجولات جامعة الإسكندرية والدورة الإرشادية الـ16

افتتح الدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندية لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم الإثنين، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، فعاليات المهرجان الكشفي الرابع والأربعين لجوالى وجولات الجامعة والدورة الإرشادية السادسة عشرة، التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب– إدارة الجوالة والخدمة العامة، وذلك بحضور السادة عمداء ووكلاء الكليات، وتستمر فعالياتها لمدة أسبوع بالمدينة الشبابية بأبي قير.

وفى كلمته، نقل الدكتور عبد المحسن تحيات الدكتور عبد العزيز قنصوة وتمنياته الخالصة بالنجاح والتوفيق لهذا المهرجان، لافتًا إلى الدور الرائد لجامعة الإسكندرية في دعم الأنشطة الطلابية المتنوعة، كما رحب الدكتور عبد المحسن بمشاركة جامعة الإسكندرية الأهلية في فعاليات المهرجان مؤكدًا أهمية الحركة الكشفية والإرشادية في بناء شخصية الطلاب وتعزيز قيمهم الوطنية والإنسانية.

رئيس جامعة الإسكندرية تحفز طلابها للمشاركة في المهرجان الكشفي

وأوضح أن الجامعة تولي اهتمامًاوبالغا بتوفير بيئة محفزة للطلاب للمشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تنمية مهاراتهم القيادية والاجتماعية وتعزز روح الفريق والعمل التطوعي لديهم.

وأضاف أن الجامعة تعتز بنشاط الجوالة لما يحمله من مبادئ سامية نفخر بها جميعًا، وقدم سيادته الشكر للسادة العمداء والوكلاء، على حضورهم ودعمهم الدائم للأنشطة الطلابية المختلفة، وللإدارة العامة لرعاية الشباب وإدارة الجوالة على تنظيم هذه الفاعلية.

وعلى هامش فعاليات الافتتاح، قام الدكتور علي عبد المحسن والقيادات الجامعية بالمرور على أنشطة الدورة الكشفية التدريبية المقامة ضمن المهرجان، متفقدين الأنشطة والورش العملية التي يشارك فيها الطلاب، وأشادوا بمستوى التنظيم وحرص المشاركين على اكتساب المعارف والمهارات الكشفية.

وجدير بالذكر أن هذه الفعاليات، تتضمن مجموعة واسعة من الأنشطة والمسابقات الكشفية والإرشادية والثقافية والرياضية التي تهدف إلى صقل مهارات الطلاب وتعزيز التواصل الإيجابي فيما بينهم، بما يتماشى مع رؤية جامعة الإسكندرية فى إعداد جيل متميز وقادر على خدمة مجتمعه.