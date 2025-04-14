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الإثنين 14 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصر وقطر تؤكدان أهمية الوقف الفوري للعمليات العسكرية بالسودان ودعمهما لمبادرات إنهاء النزاع

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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صدر بيان مشترك مصري قطرى عقب مباحثات الرئيس السيسي وأمير قطر حيث عبّر الجانبان عن بالغ القلق إزاء استمرار النزاع المسلح في السودان، وأكدا أهمية الوقف الفوري للعمليات العسكرية، والعودة إلى مسار الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ وحدة السودان وسيادته، ويضع حدًا لمعاناة شعبه الشقيق.

 وأكد الطرفان دعمهما الكامل لكل المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء النزاع

وإلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك في إطار زيارة الرئيس إلى الدوحة في مستهل الجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس، حيث أقيمت للرئيس مراسم الإستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

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