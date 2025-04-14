خبراء كوبيون لتولي الإشراف الفني على منتخبات الملاكمة

توصل اتحاد الملاكمة المصري برئاسة مجدي اللوزى الى اتفاق مع اثنين من خبراء الملاكمة الكوبيين أحدهم له سيرة ذاتية كبيرة لتولي القيادة والإشراف الفني علي المنتخبات الوطنية استعداد للتخطيط لاولمبياد الشباب والكبار.



توقيع العقود في مصر

وأكد الدكتور مجدي اللوزي أن سيتم توقيع العقود رسميا عقب وصولهم الي مصر بداية الشهر القادم تمهيدا لتولي المسؤولية رسميا.

وأضاف أن هناك خطة مبدئية ستناقش معهم لوضع التصورات المبدئية لتطوير الملاكمة المصرية علي الصعيد الشباب والكبار.

وأوضح الي أن دورهم لن يقتصر علي المنتخبات الوطنية فقط بس أيضا سيكون لهم الاشراف الفني على مشروع الموهبة للملاكمة لاثقال خبرات اللاعبين وتطوير منهم أيضا.

وأشار رئيس اتحاد الملاكمة الي أنه تلقي وعد من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعم هؤلاء الخبراء ماديا .

واختتم الدكتور مجدي اللوزي تصريحاته، بأنه حاليا سيتم الانتهاء من بطولتين الجمهورية 2008 و 2009 للذكور لانتهاء من اختيارات قوام المنتخبات القومية للشباب.



ادراج الملاكمة في البرنامج الاولمبي

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة الزيمباوبية كيرستي كوفنتري، قد أعلنت إدراج لعبة الملاكمة رسميا بمنافساتها داخل البرنامج الأوليمبي لتعود واحدة من أقدم واعرق الألعاب للاولمبياد بعد تعليقها مؤقتا .

ارسلت اللجنة الأولمبية الدولية خطابا الي الاتحادات الوطنية التى انضمت لصفوف الاتحاد العالمي للملاكمة جدول منافسات الملاكمة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة لوس أنجلوس 2028، والتي تضمني تعديل في بعض الأوزان بعد إعطاء الاشراف رسميا لاتحاد العالمي للملاكمة.