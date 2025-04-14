أسعار مواد البناء في منتصف تعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 14/أبريل/2025 - 04:37 م

شهدت أسواق مواد البناء في مصر، اليوم الإثنين 14 أبريل 2025، تباين في حركة أسعار الحديد والأسمنت، حيث سجلت أسعار الحديد انخفاض ملحوظ لدى عدد من الشركات، في حين ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي، بينما حافظت باقي أنواع الأسمنت على استقرارها عند مستويات الأمس، وفقًا لأحدث بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية:

حديد عز: 39910 جنيهات للطن (تراجع 872 جنيها)

الحديد الاستثماري: 38227 جنيها للطن (انخفاض 1034 جنيها)

حديد السويس للصلب: 38300 جنيه

حديد بشاي: 38300 جنيه

حديد المراكبي: 36400 جنيه

حديد المصريين: 36800 جنيه

حديد العشري: 35800 جنيه (الأقل سعر بالسوق).



أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 14 أبريل 2025:

الأسمنت الرمادي: 3361 جنيها للطن (زيادة 67 جنيها)

أسمنت السويس: 3370 جنيها

أسمنت حلوان: 3350 جنيها

أسمنت العسكري: 3300 جنيه

أسمنت الشركة العربية: 2000 جنيه (الأقل سعر في السوق).

وتعكس هذه التحركات استمرار حالة التذبذب في أسعار مواد البناء نتيجة تقلبات العرض والطلب، إلى جانب عوامل مرتبطة بسوق الصرف والتكلفة التشغيلية.