ads
الإثنين 14 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد التجديف يفتح الباب لجميع الأعمار للمشاركة في البطولات الرسمية

اتحاد التجديف
اتحاد التجديف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء شريف القماطي، إتاحة الفرصة لجميع محبّي رياضة التجديف من مختلف الأعمار، للمشاركة في البطولات الرسمية التي ينظمها الاتحاد، وعلى رأسها بطولة الجمهورية للتجديف المقامة بمدينة الإسماعيلية الجمعة القادمة.

المشاركة متاحة لكل الأعمار

وأكد الاتحاد أن المشاركة متاحة لكل من هو مقيد بأكاديمية تجديف أو نادي تابع لهيئة أو شركة أو بنك ومسجل لدى الاتحاد المصري للتجديف، في إطار حرص الاتحاد على تشجيع الممارسة المجتمعية للرياضة وإتاحة المجال لهواة ومحترفي التجديف على حد سواء لإبراز قدراتهم والمنافسة في أجواء تنظيمية احترافية.

خطة الاتحاد 

وقال اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد المصري للتجديف: «نحن نؤمن بأن رياضة التجديف تصلح للجميع، مهما كان العمر أو طبيعة العمل، ونسعى لخلق بيئة رياضية جاذبة تُتيح لكل محب للعبة أن يجد مكانه على المضمار والمياه. هدفنا أن يتحول التجديف إلى أسلوب حياة، وليس مجرد بطولة».

ويأتي هذا القرار ضمن خطة الاتحاد لتعزيز مكانة رياضة التجديف على مستوى الجمهورية، والتأكيد على أنها رياضة متاحة للجميع دون استثناء.

اتحاد التجديف البطولات الرسمية مجلس إدارة الاتحاد رياضة التجديف المشاركة متاحة لكل الأعمار خطة الانحاد