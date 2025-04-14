اتحاد التجديف يفتح الباب لجميع الأعمار للمشاركة في البطولات الرسمية

قرر مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء شريف القماطي، إتاحة الفرصة لجميع محبّي رياضة التجديف من مختلف الأعمار، للمشاركة في البطولات الرسمية التي ينظمها الاتحاد، وعلى رأسها بطولة الجمهورية للتجديف المقامة بمدينة الإسماعيلية الجمعة القادمة.

المشاركة متاحة لكل الأعمار

وأكد الاتحاد أن المشاركة متاحة لكل من هو مقيد بأكاديمية تجديف أو نادي تابع لهيئة أو شركة أو بنك ومسجل لدى الاتحاد المصري للتجديف، في إطار حرص الاتحاد على تشجيع الممارسة المجتمعية للرياضة وإتاحة المجال لهواة ومحترفي التجديف على حد سواء لإبراز قدراتهم والمنافسة في أجواء تنظيمية احترافية.

خطة الاتحاد

وقال اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد المصري للتجديف: «نحن نؤمن بأن رياضة التجديف تصلح للجميع، مهما كان العمر أو طبيعة العمل، ونسعى لخلق بيئة رياضية جاذبة تُتيح لكل محب للعبة أن يجد مكانه على المضمار والمياه. هدفنا أن يتحول التجديف إلى أسلوب حياة، وليس مجرد بطولة».

ويأتي هذا القرار ضمن خطة الاتحاد لتعزيز مكانة رياضة التجديف على مستوى الجمهورية، والتأكيد على أنها رياضة متاحة للجميع دون استثناء.