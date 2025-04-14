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الإثنين 14 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الاتحاد اللوثري العالمي يهنئ الكنيسة في أستراليا لرسامة أول راعية لها.. صور

القسيسة ماريا رودولف
القسيسة ماريا رودولف
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هنأ الاتحاد اللوثري العالمي، الكنيسة اللوثرية في أستراليا ونيوزيلندا (LCANZ)، على رسامة أول راعية لها ، حيث رُسِمَت القسيسة ماريا رودولف في كنيسة كلية كونكورديا في هايغيت بجنوب أستراليا، وسيتم تنصيبها راعيةً مساعدةً لكنيسة القديس يوحنا اللوثرية في بيرث يوم الأحد 11 مايو.

تأتي هذه الخطوة عقب قرار تاريخي صادر عن المؤتمر العام للكنيسة في أكتوبر الماضي بحذف فقرة من نظامها الأساسي كانت تحظر رسامة النساء للخدمة الرعوية، كما أكد القرار، الذي أُقر بأغلبية الثلثين، على أنه يحق للرعايا والجماعات استدعاء راعي، رجلاً كان أو امرأة، يُناسب احتياجاتهم الرعوية.

رسامة امرأة ثانية في 27 أبريل

وسيتم رسامة امرأة ثانية، سو ويستثورب، في 27 أبريل للخدمة في كنيسة القديس بولس اللوثرية في بوكس ​​هيل، فيكتوريا. 

تنضم القسيستان إلى أربعة رجال آخرين سيُمون أيضًا من قِبل LCANZ في أبريل ومايو، ثلاثة منهم للخدمة في رعايا في أستراليا وواحد في أوكلاند، نيوزيلندا. 

ورحبت  القس الدكتورة روسبيتا سياهان السكرتيرة الإقليمية للاتحاد اللوثري العالمي في آسيا، بهذه الخطوة، مشيرةً إلى أنها تُمثل خطوةً مهمةً إلى الأمام ومثالاً يُحتذى به للكنائس اللوثرية الأخرى في المنطقة.

 وقالت: "مع بقية الكنيسة اللوثرية العالمية، نحتفل بهذا الاعتراف بأهمية خدمة المرأة في كنائسنا. نرحب بهذه الخطوة نحو كرامة متساوية للجميع، ونصلي من أجل جميع القساوسة الجدد، نساءً ورجالاً، في بداية خدمتهم في الكنيسة الأسترالية".

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