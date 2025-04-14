رئيس "نقل النواب": مصر تشهد نهضة حقيقية رغم التحديات الاقتصادية الصعبة

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، دعمه الكامل لما تقوم به الحكومة، مشيرًا إلى أن مصر تشهد نهضة حقيقية رغم التحديات الاقتصادية الصعبة.

مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة 2023/2024

وقال علاء عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة 2023/2024، إنه يؤمن بنظرية "تبديل الكراسي"، مشيرًا إلى أن بعض النواب الذين تم تعيينهم في مناصب تنفيذية منهم من استطاعوا أداء أدوارهم بكفاءة، وأنهم شاهدوا عمل الحكومة من منظور مختلف، "ومنهم من استكمل المشوار ومنهم من رحل".

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه حين اطلع على الحساب الختامي كانت لديه بعض الملاحظات، ودوّنها في مذكرة رسمية طالب بإدراجها ضمن مضبطة الجلسة.

"عابد": الديون ليست عيبًا في حد ذاتها

وفي سياق حديثه، نوّه النائب علاء عابد، إلى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة خلال الأيام الماضية، مشيدًا بحفاوة الاستقبال التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتبرها تعبيرًا عن مكانة مصر دوليًا.

وأوضح عابد، أن الديون ليست عيبًا في حد ذاتها، ضاربًا المثل بالولايات المتحدة الأمريكية، قائلاً: "أكبر دولة اقتصادية في العالم مدينة، لكن المهم هو كيفية إدارة الديون وآلية إنفاقها وتنفيذها".

واختتم النائب علاء عابد، كلمته بالتأكيد على دعمه الكامل للحكومة، قائلاً: "أنا أؤيد كل ما تقوم به الحكومة.. لكن مع أخذ الملاحظات التي قدمتها في مذكرة".

ووجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمنح الحكومة نسخة من ملاحظات النائب علاء عابد للرد عليها في نهايه الجلسه.