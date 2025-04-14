الإمارات.. طقس معتدل على أغلب الأنحاء مع رياح خفيفة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل على أغلب الأنحاء مع رياح خفيفة إلى معتدلة خلال ساعات النهار.



أحوال جوية متقلبة



وأكدت الهيئة أن بعض المناطق قد تتعرض خلال ساعات النهار لأحوال جوية متقلبة مع تزايد معدلات الغبار وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مطالبة المواطنين بالالتزام بتحذيرات الأرصاد بشأن المخاطر الصحية لتجنب أي مضاعفات.



وأشارت الهيئة في بيان لها إلى توقعات بعدم وجود احتمالية لهطول الأمطار أو العواصف الرعدية، حيث تسجل معدلات الهطول 0.0 ملم.

درجات الحرارة في الإمارات



وتبلغ درجة الحرارة العظمى في الإمارات اليوم 36°م، وفي الليل فيكون الطقس صافي وتبقى درجة الحرارة الصغرى عند 27°م، من المتوقع وجود غبار لذا يحذر مرضى الجهاز التنفسي من خطر حدوث مضاعفات، كما ينبه السائقين من تدني مدى الرؤية الأفقية أثناء القيادة.