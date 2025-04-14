أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين

شهدت أسعار الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم الإثنين 14 أبريل 2025 استقرار، حيث سجل الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المحلية تراجع بقيمة 20 جنيها للجرام، وسط ترقب لتغيرات مرتقبة في الأسعار تأثيرا بالتقلبات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 5348.57 جنيه للجرام

عيار 21: 4680 جنيها للجرام

عيار 18: 4011.43 جنيه للجرام

الجنيه الذهب: 37440 جنيها (يعادل 8 جرامات من عيار 21)

يضاف إلى الأسعار الرسمية للمشغولات الذهبية قيمة "المصنعية"، والتي تتراوح بين 100 و200 جنيه للجرام حسب نوع العيار والشكل.

الذهب عالميا



واصل الذهب عالميا تسجيله لأعلى مستوياته منذ بداية الشهر الجاري، حيث قفزت سعر الأونصة في البورصة العالمية إلى:

3236.5 دولار للعقود الفورية

3237 دولار للعقود الآجلة

ويعزى هذا الارتفاع إلى انخفاض سعر الدولار عالميا وزيادة إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.