سعر الدولار اليوم في منتصف تعاملات اليوم الإثنين

شهد سعر الدولار اليوم أمام الجنيه الاستقرار نسبي في تعاملات منتصف اليوم، الإثنين 14 أبريل 2025، داخل البنوك المصرية، وسط تراجع طفيف في بعض البنوك، وهو ما يعكس حالة الترقب التي تسود السوق في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وفقًا لآخر التحديثات من البنوك، جاءت الأسعار كما يلي:

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

الشراء: 51.30 جنيه

البيع: 51.40 جنيه

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

الشراء: 51.23 جنيه

البيع: 51.33 جنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي - مصر

الشراء: 51.20 جنيه

البيع: 51.30 جنيه

سعر الدولار في بنك نكست

الشراء: 51.20 جنيه

البيع: 51.30 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

الشراء: 51.20 جنيه

البيع: 51.30 جنيه

سعر الدولار اليوم اليوم في بنك HSBC مصر

الشراء: 51.20 جنيه

البيع: 51.30 جنيه

البنك العربي الأفريقي الدولي

الشراء: 51.20 جنيه

البيع: 51.30 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

الشراء: 51.11 جنيه

البيع: 51.21 جنيه

البنك الأهلي المصري

الشراء: 51.07 جنيه

البيع: 51.17 جنيه

بنك كريدي أجريكول

الشراء: 50.95 جنيه

البيع: 51.05 جنيه

أقل سعر بين البنوك المدرجة

وتأتي هذه التحركات الطفيفة في إطار التفاعلات المستمرة بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، وارتباطها بالتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية.