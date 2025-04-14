عرض عربي أول لفيلم الجرح وتفاصيل منافسة 4 أعمال ببيروت الدولي لسينما المرأة



تنافس خمسة أفلام عربية بقيادة نسائية في المسابقة الرسمية لمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة (27 أبريل - 3 مايو) الذي يعرض بشكل أساسي أفلامًا من إنتاج نساء أو تتمحور حول قضايا المرأة التي تؤثر بشكل خاص على النساء.

تشهد هذه المشاركة العرض العربي الأول للفيلم المغربي الجرح للمخرجة سلوى الكوني، والعرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني القصير معجزة الحياة للمخرجة صابرين خوري، بالإضافة إلى الفيلم الفلسطيني شكرًا لأنك تحلم معنا للمخرجة ليلى عباس، والفيلم السعودي سلمى وقمر للمخرجة عهد كامل، والفيلم التونسي المابين للمخرجة ندى المازني حفيظ.

نبذة عن الأفلام المشاركة:

● الفيلم الفلسطيني شكرًا لأنك تحلم معنا من تأليف وإخراج ليلى عباس وبطولة ياسمين المصري وكلارا خوري وكامل الباشا وأشرف برهوم وهو إنتاج فلسطيني ألماني قطري مشترك. يحكي الفيلم قصة مريم ونورا اللتين توفيَّ والدهما تاركًا إرثًا كبيرًا من المال، فتخطط الشقيقتان للاستحواذ على الميراث قبل أن يعلم أخوهما بوفاة الأب لأنه شرعًا وقانونًا سيرث نصف التركة، وهو ما ترى فيه الأختان ظلمًا لهما.

● الفيلم السعودي سلمى وقمر من تأليف وإخراج عهد كامل، وبطولة رولا دخيل الله ومصطفى شحاتة، ورنا علم الدين وقصي خضر. يضم فريق العمل أيضًا المخرج السوداني أمجد أبو العلاء، مخرج فيلم ستموت في العشرين ومنتج فيلمي المرهقون ووداعًا جوليا. تدور أحداث الفيلم في جدة، خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، تتشكل رابطة صداقة غير معهودة بين فتاة سعودية وسائقها السوداني. تُختبر هذه الصداقة عندما تبدأ الفتاة في تولي دفة القيادة.

● الفيلم المغربي الجرح للمخرجة سلوى الكوني من بطولة أميمة بريد وأمل عيوش ومنصور البدري ويحكي قصة ليلى التي تسعى وراء شغفها وطموحاتها، متجاوزةً القيود المجتمعية الشائكة المفروضة على المرأة تحت ستار التقاليد والثقافة السائدة.

● الفيلم التونسي المابين من تأليف وإخراج ندى المازني حفيظ وسيناريو مشترك مع باسكال جوس، وبطولة الممثلة التونسية النجمة أمينة بن إسماعيل ويشاركها محمد مراد، وسناء بن الشيخ العربي، وأيمن بن حميدة. تدور أحداث الفيلم حول شمس البالغة من العمر 23 سنة وتحيط بحياتها آلام وأسرار لا يمكن تصورها. بعد تجريد شمس من حقها في الوجود، ينبذها الحب الحقيقي وترفضها أعراف المجتمع وتوقعاته الصارمة.



● الفيلم الفلسطيني أعجوبة الحياة للمخرجة صابرين خوري ويتابع الرحلة العاطفية والجسدية لامرأة فلسطينية حامل مقيمة في هولندا. من خلال تأملات حميمية، تواجه الألم، عدم اليقين، الخوف من التغيرات الجسدية، وأزمة الهوية. بينما تتحدى الأعراف المجتمعية المتعلقة بالحمل والأمومة. على خلفية حرب غزة، تُزيد أسئلتها المستمرة من عُمق رحلتها.