تفاصيل جديدة عن الأيام الأخيرة للفنان أحمد زكي.. مدير أعماله يكشفها

كشف محمد وطني مدير أعمال الفنان الراحل أحمد زكي، عن معاناته في حياته وفقدانه الكامل لبصره قبل وفاته بشهر، خلال لقائه في برنامج "القاهرة اليوم" مع إدوارد ونانسي مجدي.

مدير أعمال أحمد زكي: فقد بصره بالكامل قبل وفاته بشهر

قال محمد وطني: "أحمد زكي فقد بصره بالكامل قبل ما يتوفى بحوالي 20 يوم أو شهر، كان واخد سويت في المستشفى كان يبقى قاعد حواليه 3 أو 4 من فتحة الباب يعرف مين اللي داخل، وكان بيحاول ميعرفش حد أنه فقد بصره".

وأضاف محمد وطني: ""آخر يوم تصوير في فيلم حليم آخر لقطة وهو بيشاور للجمهور سأل المخرج شريف عرفة الكاميرا على اليمين ولا الشمال، وبدأ يشاور للناس وهو وقتها كان فاقد بصره".

فيلم “حليم” آخر أعمال الفنان الراحل أحمد زكي

شارك الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم “حليم” الذي تم عرضه عام 2006، وناقش العمل حياة العندليب الأسمر “عبدالحليم حافظ” من بطولة منى زكي وعزت أبو عوف وسميرة عبد العزيز هيثم أحمد زكي وجمال سليمان وسلاف فواخرجي ويوسف الشريف وغيرهم من النجوم تأليف محفوظ عبد الرحمن ومن إخراج شريف عرفة.

وفاة أحمد زكي

رحل الفنان أحمد زكي "النمر الأسود" عن عالمنا في يوم 27 مارس بعد صراع مع مرض السرطان، بعد أن قدم مسيرة فنية استمرت لـ 30 عامًا بأكثر من 60 فيلما على مدار حياته، حيث أبهر أحمد زكي الجماهير بأدواره الهزلية والرومنسية والمأساوية على المسرح والسينما وشاشة الدراما، إذا أدى دورا بسيطا كعامل في خدمة الغرف في مسرحية كوميدية بعنوان هاللو شبلي، إلا أن الممثل الرئيسي لم يظهر في تلك الليلة، واستطاع أحمد زكي الذي كان يعمل بائع مشروبات غازية استكمال الليلة، وتمكن من تقديم صور هزلية مثيرة للإعجاب، ولا سيما انتحال شخصية الممثل الشرير محمود المليجي وتمكن من كسب رضا الجميع بموهبته تلك، وقد أشاد الكثير بشخصية أحمد الشاعر في مسرحية "مدرسة المشاغبين" الكوميدية.

كانت العديد من أفلامه تحمل رسالة سياسية قوية، من فساد حكومى وفساد الشرطة، جميعها كانت رؤية الكاتب وحيد حامد، كما تألّق زكي في الثمانينيات في السلسلة الكوميدية التلفزيونية "هو وهي" التي شاركته بطولتها الممثلة القديرة سعاد حسني، كما قام بالعديد من الأفلام الناجحة خلال منتصف وأواخر التسعينات.