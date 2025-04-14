ضبط 15 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية

شنت مباحث التموين بمحافظة المنوفية ، حملة مفاجئة أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص لتصنيع وتخزين الأسماك المملحة والرنجة المدخنة بنطاق مركز تلا، غير مستوفٍ للاشتراطات الصحية والبيئية.

قاد الحملة العقيد أحمد أبو السعود، رئيس مباحث تموين المنوفية، وتم خلالها ضبط كميات ضخمة من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك بلغت نحو 15 طن، تضمنت 10 طن أسماك مجمدة داخل كراتين استيراد، و4 طن أسماك مملحة محفوظة بأحواض بدائية من الطوب الأحمر، وطن رنجة داخل غرفة التدخين. كما تم ضبط 3 طن ملح طعام، و250 كرتونة رنجة معدة للتوزيع بوزن إجمالي 1250 كجم، و1000 كرتونة فارغة بعلامات تجارية مختلفة، بالإضافة إلى 4 موازين إلكترونية.

حملات رقابية مشددة استعداداً لشم النسيم لضمان سلامة المواطنين والتصدي لجشع التجار

تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين، خاصة مع اقتراب أعياد الربيع وشم النسيم.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار حملات الرقابة الميدانية على الأسواق والمحلات لضبط الأسعار والتصدي للسلع المجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، مع أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغات تخص الغش التجاري، بما يضمن سلامة المواطنين ورضاهم.