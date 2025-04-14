وزير الزراعة يبحث مع محافظ بورسعيد ملف تقنين الأراضي في المحافظة

بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، ملفات التعاون بين الوزارة والمحافظة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المحافظة للتيسير على مزارعي المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع المحافظ اليوم بمقر الوزارة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وهانى حجازى المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية،

"فاروق وحبشي" بحث خلال اللقاء، ملف تقنين الاراضي، وتسهيل الاجراءات على المواطنين، في مساحة ال 48 الف فدان في سهل الطينة لتشجيع المزارعين والمستثمرين في هذه المنطقة .

عقود للمنتفعين



واتفق الوزير والمحافظ على استخراج العقود المؤمنة للمنتفعين والمزارعين الجادين المتعاملين مع الهيئة لضمان استقرارهم الاجتماعي وتحقيق التنمية وتوفير فرص عمل.

وأكد الوزير والمحافظ على أهمية التعاون في زيادة فرص الاستثمار الزراعي بمحافظة بورسعيد، وتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين في كافة القطاعات المتعلقة بالمجال الزراعي.



تطوير المجازر

ووجه وزير الزراعة قيادات مركزا البحوث الزراعية والصحراء وقطاعى الخدمات والمتابعة والإرشاد الزراعي وهيئة الخدمات البيطرية بزيادة القوافل البيطرية والإرشاد الزراعي للمحافظة .

وبحث وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد كذلك تطوير المجازر وزيادة الخدمات البيطرية وحماية الثروة الحيوانية في المحافظة حيث اشاد المحافظ بالجهود التى بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر رمضان

وفي نهاية الاجتماع محافظ بورسعيد وجه الشكر لوزير الزراعة على متابعته المستمرة لكافة الأنشطة الزراعية المختلفة داخل بورسعيد، وتقديم كافة اوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية القطاع الزراعي فضلا عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتماشيا مع خطوات التنمية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة،

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