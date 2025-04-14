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الإثنين 14 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تايلاند تستضيف كأس آسيا للشابات.. والصين للناشئات

كأس آسيا للشابات
كأس آسيا للشابات
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختيار تايلاند لاستضافة "كأس آسيا للشابات" تحت 20 عاماً في 2026.

الصين تستضيف كأس آسيا للناشئات

كما اعلن الاتحاد، اختيار الصين لاستضافة النسخ الثلاث المقبلة لـ"كأس آسيا للناشئات" تحت 17 عاماً، وذلك خلال الفترة من عام 2026 حتى 2028.

وتستضيف الصين البطولة القارية تحت 17 عاماً، للمرة السادسة في تاريخها، بعد تنظيمها ثلاث نسخ متتالية من 2011 إلى 2015، في حين تعود بطولة الشابات تحت 20 عاماً إلى تايلاند، للمرة الثانية فقط في تاريخ المسابقة، وفق الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي، اليوم الاثنين.

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