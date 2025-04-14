أقوال فتاة متهمة بسرقة هاتف شقيقة البلوجر سوزي الأردنية

استمعت نيابة الاميرية الي اقوال فتاة متهمة بسرقة هاتف محمول خاص بشقيقة البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية، بمنطقة الأميرية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وقالت الفتاة انها لم تسرق هاتف شقيقة البلوجر سوزي الاردنية موضحة ان الأولي كانت تجلس لديها وقد نسيت الهاتف بحوزتها ولم تسرقة.

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على فتاة متهمة بسرقة هاتف محمول خاص بشقيقة البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية، بمنطقة الأميرية، بعد تداول فيديو يوثق الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشر سوزي مقطع فيديو قالت فيه إن شقيقتها "مي"، من ذوي الهمم، تعرضت لسرقة هاتفها من قبل فتاتين أثناء تواجدها بالشارع، مشيرة إلى أن المتهمتين استغلّتا ضعف بصر شقيقتها وحالتها الصحية، وقامتا بإبعادها عن محيط سكنها، وسرقة الهاتف، مما أدى إلى تياه شقيقتها لعدة ساعات قبل أن يعثر عليها بعض الأهالي ويعيدوها للمنزل.



القبض على فتاة متهمة بسرقة هاتف شقيقة البلوجر سوزي الأردنية

ألقت قوات الأمن القبض علي إحدى الفتاتين، وبمواجهتها أفادت بأن شقيقة سوزي تركت الهاتف معها سهوًا، نافية نية السرقة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال فحص ملابسات الحادث.