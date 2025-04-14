آسر ياسين وأسماء جلال يستآنفان تصوير فيلم "إن غاب القط"

كشف المنتج هانى عبد الله عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن استأنف فيلم "ان غاب القط" بطولة النجم آسر ياسين وأسماء جلال حيث بدا اليوم الاثنين تصوير مشاهد العمل الذى توقف منذ اكتوبر الماضى بسبب انشغال نجومه فى المارثون الدرامى الرمضانى 2025

إن غاب القط اجتماعي مليىء بالكوميديا

فيلم إن غاب القط تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليىء بالمواقف التى تتولد عنها الكثير من الكوميديا والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، في أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة بطولة النجم آسر ياسين، أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور وعدد آخر من الفنانين

قلبي ومفتاحه"واشادة النقاد به

يذكر أن آسر ياسين شارك خلال المارثون الدرامى الرمضانى 2025، بمسلسل "قلبي ومفتاحه" والذى اشاد به كثير من النقاد ولاقى اعجاب الكثير من الجمهور ومن تأليف وإخراج تامر محسن ويعد"قلبى ومفتاحة"وكان 15 حلقة اعادة اكتشاف لنجوم كباررغم نجوميتهم مثل اسر ياسين ومى عز الدين ومحمود عذب واشرف عبد الباقى حيث طرحهم بشكل واداء مختلف وشارك في بطولته مى عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، محمود عزب، سارة عبد الرحمن، أسامة أبو العطا، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين

آسر ياسين من مواليد 25 فبراير 1981 وهو الأبن الأكبر لأب من الإسكندرية وجده لأبيه من سوهاج وأم من بورسعيد، درس الهندسة الميكانيكية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخرج منها في عام 2008.

بدايته كانت من خلال مسرح الجامعة حيث شارك في العديد من المسرحيات، انطلاقته الفنية كانت عام 2004 عندما رشحه المخرج خيري بشارة للمشاركة في مسلسل ملح الأرض مع الفنان محمد صبحي تم اختياره ليكون سفيرا للنوايا الحسنة في المنظمة الدولية للهجرة في مصر.

في أكتوبر عام 2012 تزوج من زميلة دراسته كنزي عبد الله رزق منها بولدين «طاهر» و «أمين» في يونيو عام 2020 رزق بابنه الثالث «زين».

حصل اسر ياسين على العديد من الجوائز منها جائزة أحسن ممثل من مهرجان قرطاج الدولي عن دوره في فيلم «رسائل البحر» 2010 وجائزة أفضل ممثل من مهرجان مالمو عن دوره في فيلم رسائل بحر 2011

وجائزة أفضل ممثل في مهرجان تطوان السينمائي عن دوره في فيلم أسوار القمر 2015

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