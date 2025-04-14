رئيس النواب يطالب الحكومة بتدوين ملاحظات النائب ضياء الدين والتأكد من مدى مطابقتها للواقع

طالب المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ، من وزير المالية أحمد كجوك، ووزير شئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، تدوين الملاحظات التي أشار إليها النائب ضياء الدين داود وتفنيد الأرقام التي أشار إليها في ملاحظاته، للرد عليها والتأكد من مدى مطابقتها للواقع.

مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المعقودة اليوم الأثنين، المخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023/2024، وبمناسبة ما أبداه النائب ضياء الدين داود من ملاحظات على بعض الأرقام الموجودة بالحسابات الختامية، والتي تشير إلى زيادة دين الحكومة ووصول نسبة سداد أعباء الدين إلى60% من الاستخدامات.

وجدير بالذكر أن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، قد استعرض التقرير البرلماني عن الحساب الختامي، مشيراً إلي أن جملة الموارد الفعلية في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليون و374 مليار جنيه مقابل جملة الموارد في السنة المالية 2023/2022 والتي بلغت نحو 3 تريليون و78 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه وبنسبة نمو 42.1%".

فيما بلغت جملة الموارد في السنة المالية 2019/2020 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الموارد خلال الخمس سنوات من 2019 حتى 2023 نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 42.1%.