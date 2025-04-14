الاحتلال يقصف مناطق مختلفة في قطاع غزة

استُشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، بعد قصف الاحتلال مناطق مختلفة في قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة عدد آخر في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الشعف بحي التفاح شرق مدينة غزة،حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما استُشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون إثر قصف جوي إسرائيلي على منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول أكتوبر/ 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50،944 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116،156 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.