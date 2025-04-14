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الإثنين 14 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المركز الوطني للأرصاد يكشف حالة الطقس اليوم في السعودية

السعودية
السعودية
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أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل حالة الطقس اليوم في السعودية، حيث أكد أن عدة مناطق في البلاد تشهد طقسُا غير مستقر، مع تزايد فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من المملكة.
 

نشاط للرياح في السعودية
وقال المركز الوطني، أن هناك فرصًا لنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، مما يسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وأضاف المركز في بيانه عن حالة الطقس في السعودية: "تختلف درجات الحرارة بين المناطق الساحلية والجبلية والمدن الداخلية، حيث تسجل مكة المكرمة درجة حرارة عظمى تصل إلى 34° وصغرى 19°، في حين تسجل الرياض أعلى درجات حرارة بمتوسط عظمى 37°."

انخفاض درجات الحرارة
وأشار إلى أن المناطق الشمالية كمدينة تبوك وحائل، فيتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 22° كعظمى مع انخفاض ملموس خلال الليل".

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