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الإثنين 14 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الكرملين: روسيا والولايات المتحدة في بداية الطريق نحو إعادة إحياء العلاقات

الكرملين
الكرملين
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أفادت الرئاسة الروسية "الكرملين" بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لم يناقشا إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن روسيا والولايات المتحدة في بداية الطريق نحو إعادة إحياء العلاقات.

الكرملين: أوروبا لا تبحث عن سبل سلمية للمفاوضات بشأن أوكرانيا

وأضافت الكرملين، أن أوروبا لا تبحث عن سبل سلمية للمفاوضات بشأن أوكرانيا، موضحة أن العديد من القادة الأوروبيين يريدون استمرار الحرب في أوكرانيا.

الكرملين: استعداد ألمانيا لإرسال صواريخ إلى أوكرانيا يؤدي لمزيد من التصعيد

وأشارت الكرملين، إلى استعداد ألمانيا لإرسال صواريخ توروس إلى أوكرانيا سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، معلقة على الهجوم على سومي الأوكرانية: "لا نهاجم سوى أهداف عسكرية".

 

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