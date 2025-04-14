رئيس النواب يأمر بعدم مغادرة الجلسة أثناء مناقشة الحساب الختامي للحكومة

طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، البقاء فى القاعة، والاستماع للمناقشات الخاصة بالحساب الختامى للعام المالى 2023 /2024.

وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة: "أحى من تحدث بشأن الحساب الختامى وجلس فى القاعة، وأرجو ممن أدلى بكلمته ان يستمر ولا يغادر القاعة، موجها حديثه للنواب:" الأمر يستدعى أن تظل فى الجلسة حتى تستمع لرد الحكومة وتستفيد من جميع الآراء أرجو الالتزام بذلك، الجلسة مهمة للحديث والاستماع، الاستماع نصف الاهتمام

4.374 تريليون جملة الموارد الفعلية خلال السنة المالية 2023/ 2024

جدير بالذكر أن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، استعرض تقرير اللجنة موضحًا أن جملة الموارد الفعلية خلال السنة المالية 2023 /2024 بلغت نحو 4.374 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.078 تريليون جنيه خلال العام المالي 2022 /2023، بزيادة قدرها 1.295 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 42.1%.، مشيرا إلى أن جملة الموارد خلال العام المالي 2019 /2020 كانت نحو 1.911 تريليون جنيه، لتبلغ الزيادة في الموارد خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 2.463 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 128.9%.

تقرير الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2023 /2024

وأضاف فخري أن نسبة جملة الموارد إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2023 /2024 بلغت نحو 31.2%.، وفيما يتعلق بجملة الاستخدامات، أوضح التقرير أنها بلغت في العام المالي 2023 /2024 نحو 4.374 تريليون جنيه، مقابل 3.078 تريليون جنيه في 2022 /2023، بزيادة قدرها 1.295 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 42.1%.، بينما سجلت جملة الاستخدامات في 2019 /2020 نحو 1.911 تريليون جنيه، لتبلغ الزيادة خلال خمس سنوات نحو 2.463 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 128.9%، وهو ما يعكس الارتفاع الكبير في حجم إنفاق الدولة على مختلف القطاعات، وبلغت نسبة جملة الاستخدامات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2023 /2024 أيضًا 31.2%.