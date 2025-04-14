"سياحة النواب" تصدر 12 توصية عاجلة بشأن التشغيل التجريبي لمنطقة الأهرامات

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات تخطيط وتطوير المنطقة السياحية بالأهرامات وبدء التشغيل التجريبي للمشروع.

كما ناقشت اللجنة استعدادات الجهات المعنية لتجنب حدوث أية مشكلات خلال التشغيل التجريبي، بما يضمن الحصول على تجربة سياحية سهلة ومتميزة.

وجاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، ومحافظة الجيزة، وشركة أوراسكوم، وغرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة، والنقابة العامة للمرشدين السياحيين، ومجموعة من الخبراء السياحيين.

مستجدات تخطيط وتطوير المنطقة السياحية بالأهرامات

وقالت النائبة نورا علي إن اللجنة تضع مشروع منطقة الأهرامات على رأس أولوياتها نظراً لقيمته التاريخية، والأثرية، والسياحية، وكونه رمزًا خالدًا للحضارة المصرية، وأهم المعالم السياحية في العالم كله.

وأشارت إلى أن ضرورة تطوير المنطقة نظرًا لقربها من المتحف المصري الكبير لتساهم في زيادة الاقبال السياحي، ورفعها إلى مستوى يليق وتقدميها بشكل أكثر إنسانية وعصرية، لتوفر تجربة لا تنسى.

وتساءلت عن مستجدات التشغيل التجريبي، والوقوف على التحديات الفنية واللوجستية التي ظهرت منذ بدء التشغيل، وكيفية معالجتها تدريجيًا لضمان استقرار الخدمة؟ وما هي أوجه التطوير القائمة.

توصيات تحسين التجربة السياحية لزوار الأهرامات

في نهاية الاجتماع، ترى اللجنة أن تطوير الخدمات والمرافق، في الطريق والمدخل المؤدي الى الاهرامات يسهم بلا شك في تحسين التجربة البصرية، وبالتالي تحسين التجربة السياحية لزوار الأهرامات.

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بما يلي:

الانتهاء من أعمال تخطيط وتنظيم الطرق المؤدية الى اهرامات الجيزة للقضاء على الزحام أو التكدس المروريفي طريق المتجهين للمنطقة الاثرية.

إنشاء لجنة رقابية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات السياحة والاثار، والتنمية المحلية، وغرفة الشركات لمتابعة التنفيذ شهريًا.

ضرورة عقد لقاءات عاجلة بين نقابة المرشدين، وغرفة الشركات، وشركة أوراسكوم، برعاية وزارة الاثار، للتنسيق والتشاور وإيجاد حلول عاجلة لتلبية الاحتياجات المطلوبة لاستقبال السائحين وتيسير تنقلهم في المنطقة الاثرية في سهولة ويسر.

مخاطبة وزارة المالية لمنح تيسيرات جمركية لتوفير سيارات أوتوبيس كهربائية صديقة البيئة كافية ومناسبة للعمل في المنطقة الاثرية بعد تطويرها.

ضرورة الإسراع في الانتهاء من تطوير منطقة التريض بصورة حضارية حتى يتثنى استعمالها من أصحاب الدواب والكارتات على أن تكون مجهزة بدورات مياه مناسبة.

سرعة الانتهاء من تخصيص منطقة الباعة الجائلين بمحطة البانوراما على أن تكون مجهزة بطريقة عرض حضارية لمنتجاتهم، وبوسائل إعاشة ودورات مياه مناسبة.

عقد دورات توعية وتأهيل للعاملين في المنطقة السياحية بأهرامات الجيزة لتدريبهم على سلوكيات التعامل مع السائح بصورة تليق بالعمل في المنطقة السياحية، مع التزام الراغبين في العمل من أصحاب الدواب بالأدابالمهنية وحسن التعامل أمام السائحين، وتوقيع عقوبة على المخالفين بإلغاء تراخيصهم واستبعادهم من العمل بمنطقة الاهرامات.

ضرورة تحديد محافظة الجيزة آلية للتصدي لحالات استغلال أصحاب الدواب للسائحين، وعدم مخالفة تسعيرة الركوب التي تحددها المحافظة.

سرعة تخصيص التجهيزات الخاصة بكود الاتاحة للتيسير على ذوي الهمم في استخدام وركوب السيارات والاتوبيسات.

إعادة النظر في المبلغ المحدد مقابل استخدام دورات المياه، ويفضل أن تكون طريقة الدفع الكترونية إذا لزم الأمر.

ضرورة أن تخاطب غرفة الشركات أعضاءها لحثهم على شراء تذاكر الدخول لمنطقة الاهرامات مسبقا، واستخدام وسائل الحجز المتوفرة الكترونيا لمنع التكدس أمام شبابيك التذاكر.

ضرورة توفير سيارات جولف كهربائية مكيفة، مع تخفيض السعر المحدد للخدمة الخاصة، حيث أن السعر الحالي مبالغ فيه.

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