دوري أبطال أفريقيا.. موعد وحكام مباراة أورلاندو وبيراميدز

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد وحكام مباراة أورلاندو بايرتس ونادي بيراميدز في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو في السادسة من مساء السبت 19 أبريل الجاري، على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأبطال.

طاقم حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو

ويدير المباراة طاقم حكام من بقيادة الحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينمانا وينمانا، ويعاونه السنغالي نوها بانجورا المساعد الأول، وإيريك أورليتش من بنين المساعد الثاني، والسنغالي أدالبيرت ضيوف المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، فيليب موكوشي من ليسوتو، ويراقب أداء الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، والمنسق العام تيتوس كواميني من ناميبيا، والمنسق الإعلامي بوريتي مباثا من جنوب أفريقيا.

والمنسق الأمني ديكسون أوكيلو من أوغندا، وحكم الفار عبسى سي من السنغال، ومساعد حكم الفار جبريل كامارا من السنغال، ومساعد المنسق العام توليبو جيلين من مالاوي، وميلودي ديوىلوبو مدير البث التليفزيوني من جنوب أفريقيا.