محافظ المنوفية: إزالة 341 حالة تعد منذ بدء المرحلة الثالثة للموجة الـ 25

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تنفيذ إزالة 341 حالة تعدى ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك منذ انطلاقها في 5 إبريل الجاري، جاء ذلك وفق تقرير إدارة الأزمات بالديوان العام.

المحافظ يشدد التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المخالفة



وأوضح محافظ المنوفية أن الحالات التي تم إزالتها تنوعت بين إزالة حالة تعدي أملاك دولة (مباني ) علي مساحة 143 م2 ، تنفيذ إزالات فورية لـ 42 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية (خاصة) علي مساحة 4305م2 ، و 44 متغير مكاني علي مساحة 4188م2 ، وكذا 7 حالات بناء مخالف بدون ترخيص علي مساحة 710م2 ، فيما تم إزالة 170حالة تعدي مباني ( أخري ) علي مساحة 8112 م2 ، و 77 حالة تعدي أراضي زراعية ( أخري ) علي مساحة 2 فدان و 6 قيراط و 21 سهم وذلك بنطاق المراكز والمدن.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة ومنظومة المتغيرات المكانية وإزالة التعديات المخالفة والمستهدفة وتذليل معوقات العمل أولا بأول ، مشيرا إلى أنه يتابع بنفسه موقف تنفيذ قرارات الإزالات ضمن أعمال الموجة ومن خلال غرفة العمليات بالمحافظة لتحقيق الخطة المستهدفة ، مشددا بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

IMG-20250414-WA0009

IMG-20250414-WA0012

IMG-20250414-WA0011

IMG-20250414-WA0010

IMG-20250414-WA0015

IMG-20250414-WA0014

IMG-20250414-WA0018