"صحة غزة": 1613 شهيدًا و4233 مصابًا منذ استئناف العمليات الإسرائيلية

أفادت وزارة الصحة في غزة، بسقوط 1613 شهيدًا و4233 مصابا منذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في 18 مارس.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي لأكثر من 50 ألف شهيد

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 50983 شهيدًا و116274 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وتابعت، أنه سقط 39 شهيدًا و118 مصابًا جراء غارات الاحتلال على القطاع خلال 24 ساعة.

طواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول للضحايا تحت الركام

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

كما أهابت بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.