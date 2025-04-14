محافظ كفرالشيخ: توزيع 150 كرتونة مواد غذائية "تحيا مصر"

قال اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، إنه في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية، بأسعار مخفضة، تم توزيع 150 كرتونة مواد غذائية من مبادرة "تحيا مصر" على أهالى مدينة مسير، وذلك تحت إشراف محمد صلاح، رئيس مدينة مسير.

توزيع 150 كرتونة مواد غذائية من مبادرة "تحيا مصر"

وأضاف المحافظ أن الكراتين تحتوي على مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، وتم بيعها بأسعار مخفضة ومدعمة، في إطار جهود الدولة لتوفير السلع للمواطنين .

أكد محافظ كفرالشيخ على استمرار جهود المحافظة في التنسيق مع مختلف الجهات لتكثيف المبادرات المجتمعية وتوفير السلع في القرى والمراكز، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الاستقرار في الأسواق.