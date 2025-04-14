السيسي يختتم زيارته لقطر ويتوجه للكويت

يختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم زيارته للعاصمة القطرية الدوحة خلال الجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس السيسي

وإلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك في إطار زيارة الرئيس إلى الدوحة في مستهل الجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس، حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري

ويزو الكويت اليوم الاثنين الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارة دولة يجري خلالها مباحثات رسمية مع الأمير الشيخ مشعل الأحمد.