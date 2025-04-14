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الإثنين 14 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شروق فؤاد: تتويجى مع الزمالك ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة الأصعب فى مشوارى

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
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أبدت شروق فؤاد، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، سعادتها بالتتويج بلقب بطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

 

طريق الزمالك هو الأصعب لكننا تمكّنا من التغلب على كل التحديات

وقالت "شروق" في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "بطولة هذا الموسم كانت الأصعب في مشواري، حيث واجهنا خلالها جميع الفرق المرشحة للتتويج، وكان طريق الزمالك هو الأصعب، لكننا تمكّنا من التغلب على كل التحديات".

وأضافت:"سعيدة جدًا بحصولي على جائزة أفضل صانعة ألعاب، وهذه الجائزة هي نتاج تعب وجهد جماعي من الفريق بالكامل".

واختتمت تصريحها قائلة: "أُهدي لقب البطولة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، وجماهير الزمالك العظيمة التي كانت داعمًا حقيقيًا لنا طوال مشوار البطولة، والقادم سيكون أفضل بإذن الله".

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