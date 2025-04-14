شروق فؤاد: تتويجى مع الزمالك ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة الأصعب فى مشوارى

أبدت شروق فؤاد، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، سعادتها بالتتويج بلقب بطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

طريق الزمالك هو الأصعب لكننا تمكّنا من التغلب على كل التحديات

وقالت "شروق" في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "بطولة هذا الموسم كانت الأصعب في مشواري، حيث واجهنا خلالها جميع الفرق المرشحة للتتويج، وكان طريق الزمالك هو الأصعب، لكننا تمكّنا من التغلب على كل التحديات".

وأضافت:"سعيدة جدًا بحصولي على جائزة أفضل صانعة ألعاب، وهذه الجائزة هي نتاج تعب وجهد جماعي من الفريق بالكامل".

واختتمت تصريحها قائلة: "أُهدي لقب البطولة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، وجماهير الزمالك العظيمة التي كانت داعمًا حقيقيًا لنا طوال مشوار البطولة، والقادم سيكون أفضل بإذن الله".