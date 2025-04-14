الأعلى للإعلام يبحث مع وزير الإعلام اليمني سبل التعاون بين البلدين

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، والوفد المرافق له الذي ضم د.علي الجبل، مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وبليغ المخلفي، المستشار الإعلامي للسفارة وذلك لبحث سبل التعاون الإعلامي في الفترة القادمة

تنشيط التعاون بين وسائل الإعلام المصرية واليمنية

وخلال للقاء تم الاتفاق على دراسة إبرام بروتوكولات وتبادل الخبرات والتدريب بين البلدين، وتنشيط التعاون بين وسائل الإعلام المصرية واليمنية بما يتوافق مع قوة العلاقات التاريخية بين الشعبين.

وقال المهندس خالد عبدالعزيز، إن العلاقات بين مصر واليمن تاريخية وترتبط بحضارة البلدين، مؤكدًا على دعم ومساندة الإعلام المصري للدولة اليمنية وجهودها في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.

جهود مصر في تحقيق الاستقرار في اليمن

ومن جانبه أثنى معمر الإرياني، على جهود مصر في تحقيق الاستقرار في اليمن، موضحًا أن المواقف المصرية في دعم اليمن كانت ولا تزال ثابتة على مدار التاريخ.

تجدر الاشارة الى ان المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الاعلى للاعلام قد استقبل امس ، السفير الروسي جيورجي بوريسنكو، والوفد المرافق له، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

وتم خلال اللقاء بحث زيادة التعاون الإعلامي بين البلدين، وكذلك توقيع بروتوكولات تعاون بين وسائل الإعلام المصرية الروسية، وتبادل الخبرات في المجالات كافة، خاصة في التدريب الإعلامي المشترك، وذلك في ظل العلاقات القوية بين البلدين والمظلة السياسية المتفاهمة بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، انفتاح الإعلام المصري للتعامل مع جميع الدول الصديقة، مشيرًا إلى ضرورة التعاون الإعلامي بين مصر وروسيا، خاصة وأن هناك مشروعات اقتصادية كبيرة بين البلدين مثل محطة الضبعة النووية، والسياحة الروسية في المدن الساحلية.

وأشار السفير جيورجي بوريسنكو، أن العلاقات المصرية الروسية تمتاز بقوتها على مدار التاريخ، مؤكدًا أن هناك تنسيق كبير بين مصر وروسيا في كل القضايا سواء الإقليمية والدولية.

وأوضح أن روسيا تدعم كل الجهود المصرية المتعلقة بغزة، من أجل إعادة الإعمار ورفض التهجير.

يذكر ان لأعلى للإعلام قد اصدر بيانا مؤخرا اكد خلاله عن استمرار العمل بالمواعيد التي سبق إقرارها بشأن المباريات الدولية والأفريقية التي تبدأ بعد الـ ٩ مساءً