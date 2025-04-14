الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مستشفى جنين ويعتقل شابًا فلسطينيًا

أفادت مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها، باقتحام جيش الاحتلال مستشفى جنين الحكومي شمالي الضفة الغربية وقيامه باعتقال فلسطينيًا.

قوات الاحتلال تطوق بلدة الظاهرية جنوب الخليل

وكانت فضائية "القاهرة الإخبارية" قد أشارت إلى أن قوات الاحتلال قامت صباح اليوم بتطويق بلدة الظاهرية جنوبي الخليل عقب عملية الدهس.

واقعة دهس مجندة إسرائيلية

فيما أصيبت مجندة إسرائيلية بجروح اليوم الإثنين، في عملية دهس وقعت عند مفرق بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وتأتي هذه العملية، فيما يصعد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأدى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى استشهاد أكثر من 947 فلسطينًيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 ألف و400 فلسطيني وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين، بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية من الآليات وفرق المشاة إلى المدينة ومخيميها، وتنتشر في الشوارع الرئيسية والأحياء، وسط اعتراضها لحركة تنقل المركبات والمواطنين، وإخضاعهم للتفتيش والتنكيل، مضيفة أن مخيم نور شمس شهد بعد منتصف الليل إطلاقا كثيفا للرصاص الحي، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات، وانتشار واسع لجنود الاحتلال في منطقة جبل النصر، وسط حصار مطبق يعيشه المخيم يمنع من خلاله الدخول إليه أو الخروج منه.