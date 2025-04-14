بالفيديو.. متحدث محافظة القدس: ندين الإجراءات والممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

قال معروف الرفاعي، المتحدث باسم محافظة القدس، إن سلطات الاحتلال استغلت الظروف الإقليمية الراهنة لتمرير مخططات استيطانية بمدينة القدس.

وأضاف الرفاعي، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن الجمعيات الاستيطانية بدأت تنفيذ مشروعات توسيع الاستيطان والسيطرة على المسجد الأقصى، موضحًا أن اقتحامات المستوطنين للأقصى محاولات سياسية مغلفة بطقوس دينية للسيطرة على مدينة القدس.

وتابع: "ندين الإجراءات والممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى ونعتبرها انتهاكا للقانون الدولي"، مشددًا على أن أهالي المدينة لن يسمحوا بتمرير المخططات الاستيطانية ونحذر من نشوب حرب دينية جراء اقتحامات المستوطنين.