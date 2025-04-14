الصين: أمريكا خرقت القوانين الدبلوماسية بفرضها قيودا على تأشيرات مسؤولينا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أنها قررت اتخاذ إجراءات مضادة على المسؤولين الأمريكيين فيما يتعلق بتأشيرات السفر، قائلة «ندعو إلى التعاون مع جميع الدول ولا نستهدف أحدا عبر أنشطتنا».

وقالت "الخارجية الصينية" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة خرقت القوانين الدبلوماسية بفرضها قيودا على تأشيرات المسؤولين الصينيين.

يذكر أن الخارجية الصينية، قد أشارت في تصريحات سابقة لها، إلي أنه إذا أصرت واشنطن على شن حرب جمركية، فإن بكين ستقاتل حتى النهاية، موضحة أن أي حوار مع واشنطن يجب أن يقوم على المساواة والاحترام والمعاملة بالمثل.