وكيل تعليم دمياط: كثافة طلابية غير مسبوقة في إدارة الروضة

قام "ياســـر عمــاره" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم بجولة ميدانية مكثفة لتفقد سير العملية التعليمية وانتظامها في مدارس إدارة الروضة التعليمية.

شملت الجولة زيارة عدد من المدارس الهامة في الإدارة، حيث استهلها بتفقد مدرسة الشهيد أحمد عبد الباقي شلبي للتعليم الأساسي، ثم مدرسة ماهر رخا الثانوية المشتركة، واختتم جولته في مدارس التعليم الأساسي بزيارة مدرسة الغوابين للتعليم الأساسي ومدرسة بني الغوابين الابتدائية.

وخلال جولته التفقدية، حرص وكيل الوزارة على متابعة سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية عن كثب، حيث اطلع على أساليب التدريس المتبعة وتفاعل الطلاب مع المعلمين.

مراجعة التقييمات الأسبوعية للطلاب

كما قام بمراجعة إجراءات التقييمات الأسبوعية للطلاب، مؤكدًا على أهمية هذه التقييمات في الوقوف على مستوى الطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم لتحسين أدائهم التعليمي وفي القراءة والكتابة.

كما أولى "ياســر عمــار٥" اهتمامًا خاصًا بمتابعة كراسات التقييمات، للتأكد من دقتها وشفافيتها، ومدى مساهمتها في تقييم حقيقي لمستوى الطلاب.

بالإضافة إلى ذلك، تفقد وكيل الوزارة نسب حضور الطلاب في المدارس التي شملتها الجولة، معتبرًا أن الانتظام في الحضور هو الركيزة الأساسية لتحقيق الاستفادة القصوى من العملية التعليمية.

كثافة حضور غير مسبوقة

وقد أعرب "عمـــــاره" عن إشادته وتقديره الكبيرين بنسب الحضور المتميزة التي لمسها في المدارس التي زارها، مؤكدًا أن هذا يعكس وعي الطلاب وأولياء الأمور بأهمية التعليم ودوره في بناء مستقبل أفضل. كما أثنى على الانضباط الملحوظ بين العاملين في المدارس، من معلمين وإداريين، مؤكدًا أن هذا الانضباط هو أساس نجاح العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب.

وفي ختام جولته، أكد "وكيل الوزارة " على استمرار مديرية التربية والتعليم بدمياط في متابعة سير العملية التعليمية في مختلف الإدارات التعليمية، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجهها، بهدف الارتقاء بمستوى التعليم وتقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبناء المحافظة. كما شدد على أهمية تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، من إدارات مدرسية ومعلمين وأولياء أمور، لتحقيق الأهداف المنشودة والوصول إلى مخرجات تعليمية متميزة.

تأتي هذه الجولة الميدانية في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بالمتابعة الدورية والمستمرة لسير العملية التعليمية في مختلف المدارس، والاطمئنان على انتظامها وجودة الأداء، بما يخدم مصلحة الطلاب ويساهم في تحقيق رؤية الوزارة في تطوير التعليم.