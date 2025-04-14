مدير "تعليم السويس" يتفقد المدارس.. ويؤكد: "لا تهاون فى حق الطالب"

أجرى الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، اليوم الاثنين، جولة تفقدية موسعة بعدد من، مدارس بمنطقة الأدبية، ومدينة الحرية، ومدينة الشيخ زايد، وعتاقة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبدعم مباشر من اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، بضرورة متابعة سير العملية التعليمية ميدانيًا والتأكد من انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة، خاصة في المناطق النائية

ورافقه خلال الجولة سيد حمدان، وكيل المديرية، حيث حرصا على متابعة الانضباط داخل الفصول الدراسية، ورصد انتظام الجدول الدراسي، والتأكد من تواجد المعلمين في حصصهم، إضافة إلى تفقد النظافة العامة للفصول والممرات ودورات المياه، وصلاحية المرافق والخدمات داخل المدارس.

وأكد الدكتور ياسر محمود أن المتابعة الميدانية لا تهدف فقط لرصد المخالفات، بل هي وسيلة لدعم المدارس المتميزة وتحفيزها، وتقديم الدعم للمدارس التي تحتاج إلى تدخل، موضحًا أن أي ملاحظات يتم رصدها يتم التعامل معها فورًا على أرض الواقع دون تأجيل، لأن “مصلحة الطالب فوق أي اعتبار”.

وخلال جولته، أثنى وكيل الوزارة على عدد من المدارس التي ظهرت بمستوى جيد من الانضباط والنظافة والاستعداد، مشيدًا بالجهود المبذولة من إداراتها وهيئاتها التدريسية، بينما وجّه بضرورة تحسين الأداء في إحدى المدارس التي لوحظ بها بعض أوجه القصور، وتم تكليف فريق من المتابعة بالتواجد بها ومراجعة كافة الملاحظات بشكل دقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة الانضباط الكامل بها.

كما شدد على أهمية تفعيل المتابعة الداخلية بالمدارس، وتعزيز دور القائد التربوي في إدارة اليوم الدراسي بكفاءة ووعي تربوي، مطالبًا بضرورة إعلاء مصلحة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة تعكس رؤية الوزارة وتطلعات الدولة في تطوير التعليم وتحسين مخرجاته.

تأتي هذه الجولة ضمن خطة مستمرة للمديرية تستهدف المرور على جميع مدارس المحافظة دون استثناء، بهدف ضمان استقرار العملية التعليمية، وتوفير أفضل خدمة تعليمية لأبناء السويس في مختلف الإدارات التعليمية.