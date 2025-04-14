إصابة مستوطن واحد على الأقل في عملية دهس قرب الخليل

أفادت مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" بأن هناك بلاغات أولية عن عملية دهس قرب مدينة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الفضائية، بوقوع إصابة لمستوطن واحد على الأقل في عملية الدهس.

البحث عن المهاجم لا يزال جاريا

وذكر متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، نقلًا عن صحيفة يديعوت أحرونوت، أنه تلقى بلاغاً عن وقوع حادث دهس على مفترق الظاهرية في منطقة تلال الخليل، ويتم التحقيق في التفاصيل.

وأوضحت الصحيفة أن شاب يبلغ من العمر 30 عاما أصيب بجراح ما بين الطفيفة والمتوسطة، في حادث سير وقع بالقرب من مستوطنة "أوتنيل" في الخليل.

ولفت إلى أنه تجري الآن عملية بحث عن المهاجم الذي فر باتجاه بلدة الظاهرية الفلسطينية.