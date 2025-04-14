كيف يؤثر النوم على صحتك العامة؟ طبيبة تكشف

كشفت الدكتورة ناتاليا زولوتاريوفا أخصائية أمراض القلب بالمركز الطبى الروسى العلاقة بين النوم الصحيح والصحة العامة حيث إن النوم ليس مجرد راحة بل هو علم كامل ووضعية نوم الشخص يمكن أن تؤثر على الهضم والتنفس وحتى حالة الجلد وفقا لما نشرته مجلة “gazeta.ru” الطبية.

تاثير النوم على الصحة العامة

ويعد النوم على الجانب وخاصة الأيسر مفيدا للهضم لأن المعدة تقع على الجانب الأيسر و لذلك تساعد الجاذبية الطعام على التحرك بشكل طبيعي ما يقلل من خطر الإصابة بحرقة المعدة وارتجاع الحمض و لكن النوم على الجانب الأيمن على العكس من ذلك قد يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلات.

وضعيات النوم

وتقول الطبيبة : لهذه الوضعية عيوبها فالضغط على الكتف أو الورك قد يسبب أحيانا الشعور بالتنميل، كما أن احتكاك الوجه بالوسادة قد يسبب تكون تجاعيد النوم وهي طيات تدوم مع مرور الوقت و لذلك من الأفضل النوم على وسادة متوسطة الصلابة وأغطية وسائد حريرية لتقليل الاحتكاك.

أما وضعية النوم على الظهر فتعتبر مثالية للحفاظ على صحة العمود الفقري والجلد لأن الجسم في هذه الوضعية في حالة محايدة ما يخفف الحمل على الرقبة وأسفل الظهر كما أن الوجه لا يتلامس مع الوسادة أي أن احتمال ظهور التجاعيد ضئيل.

ولكن النوم على الظهر يمكن أن يسبب الشخير وانقطاع النفس الانسدادي توقف التنفس لأن اللسان قد يسد الحنجرة و لذلك تنصح برفع رأس السرير لتفادي ذلك أو النوم على الجانب.

وتشير الطبيبة إلى أن النوم على البطن هي الوضعية الأسوأ لأن وضعية الرأس على الجانب ما يشكل حملا على الرقبة وقد يسبب الألم كما أن القفص الصدري تحت ضغط يمنع التنفس بعمق وقد يسبب الضغط على المعدة عدم الراحة.

وتقول: هذه الوضعية ليست خيارا جيدا للجلد لأن الوجه طوال الليل يكون ملتصقا بالوسادة ما يحفز ظهور التجاعيد والورم وحتى الطفح الجلدي ولذلك إذا كان من الصعب التخلي عن هذه الوضعية من الأفضل استخدام وسادة خفيفة أو حتى التخلي عنها من أجل تقليل انحناء الرقبة.

واستنادًا إلى ذلك توصي الطبيبة في حالة حرقة المعدة يجب النوم على الجانب الأيسر ولمنع التجاعيد يفضل النوم على الظهر. وتشير إلى أنه لا توجد وضعية ملائمة للجميع ولذلك على كل شخص أن يختار الوضعية التي تلائم جسمه وحالته الصحية.