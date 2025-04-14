انطلاق زيارات “جودة التعليم” للفصل الدراسي الثاني بالمؤسسات التعليمية الأزهرية

انطلقت زيارات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الفصل الدراسي الثاني للمؤسسات التعليمية الأزهرية، التي تقدّمت بطلبات للاعتماد المؤسسي أو البرامجي، ضمن خطة العام الأكاديمي 2024/2025م.

ويأتي ذلك تأكيدًا على حرص الجانبين على دعم تطبيق نظم ضمان الجودة في مؤسسات التعليم الأزهري، وتعزيز مفاهيم التقييم والتطوير المستمر بما يواكب التوجهات العالمية ويحافظ في الوقت ذاته على الهوية الوطنية.

تقديم الدعم اللازم

وقد قام وفد من قيادات وخبراء الهيئة القومية لجودة التعليم بزيارة عدد من المؤسسات الأزهرية، لمتابعة سير عمليات المراجعة الخارجية وتقديم الدعم اللازم لفرق التقييم، ضمانًا لجودة الأداء وتحقيق أعلى معايير الاعتماد.

وأكد الدكتور علاء عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن هذه الزيارات تمثل خطوة مهمة في مسار التطوير المؤسسي داخل قطاع التعليم الأزهري، وتسهم في رفع كفاءة المؤسسات التعليمية وتأهيلها للحصول على الاعتماد، بما يعزز جودة العملية التعليمية بشكل شامل.

من جانبها، أوضحت الدكتورة راجية طه، نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم الأزهري، أن مؤسسات الأزهر الشريف تحتل مكانة خاصة لما تمثله من عمق تاريخي وأهمية استراتيجية لمصر والعالم الإسلامي، مشيرة إلى الطفرة التي شهدتها في تطبيق نظم الجودة والاعتماد خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه الزيارات في إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى التعليم وتفعيل معايير الجودة في جميع المؤسسات التعليمية، بما يضمن تحقيق التميز الأكاديمي واستدامة التطوير.