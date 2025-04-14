احتفالا بعيد ميلاده.. القبض على الطالب بطل فيديو إطلاق أعيرة نارية بالطالبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض علي طالب المتهم بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يظهر خلاله يقود سيارة ملاكي ويقوم بإطلاق أعيرة نارية بمنطقة الطالبية.

فيديو على فيس بوك

البداية برصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تداول مقطع فيديو علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، يظهر خلاله طالب يقود سيارة ملاكي ويقوم بإطلاق أعيرة نارية، وعقب تقنين الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية المتهم مقيم بمنطقة الطالبية.

احتفالاً بعيد ميلاده

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد عبدالحميد مرسي رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية من ضبط المتهم والسلاح الناري الظاهر بالفيديو، واقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بإطلاق أعيرة نارية احتفالاً بعيد ميلاده.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.