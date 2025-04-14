روجينا لـعمرو الليثي: أشرف زكي هو الجندي المجهول في مشواري الفني

حلت الفنانة روجينا ضيفة في برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي وفريق عمل مسلسل “حسبة عمري” الذي تم عرضه في السباق الرمضاني 2025، حيث كشفت خلال الحلقة عن أسباب نجاحها الفني منذ بدايتها، ومجموعة من التصريحات حول مسلسلها الأخيرالذي ناقش قضايا المرأة.

روجينا تنسب نجاحها الفني إلى أشرف زكي

قالت الفنانة روجينا: “لولا أشرف زكي مكنش في مشروع حسبة عمري ولا المشاريع اللي قبله، ومكنش فيه مشوار كبير لـروجينا من أيام ما كنت طالبة في المعهد، هو الجندي المجهول ورا كل حاجة في المسلسل، ورا الفكرة وإيمانه بيها وحبه للمسلسل وحقيقي بشكره”.

أبرز تصريحات روجينا عن مسلسل “حسبة عمري”

حرصت الفنانة روجينا على توجيه الشكر إلى الإعلامي عمرو الليثي، قائلة: "أشكر الإعلامي د. عمرو الليثي على دعمه لقضية المسلسل واستضافته لفريق العمل في برنامجه المحترم، فخورة بالمشاركة في عمل يناقش دور المرأة وحقها في الكد والسعاية.. هذه قضية مجتمعية حقيقية".

وأضافت: “مسلسل حسبة عمري مليء بالمشاهد القوية والرسائل الإنسانية العميقة، عشت الشخصية بكل تفاصيلها.. كنت أتخيلها في حياتي اليومية، أراجع مشاهدها وأعيشها قبل التصوير”.

أبطال مسلسل “حسبة عمري”

شارك في بطولة مسلسل “حسبة عمري” كل من، روجينا، عمرو عبدالجليل، نادين، محمود البزاوي، محمد رضوان، علي الطيب، نور إيهاب، إسلام إبراهيم، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين ورانيا فريد شوقي، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.