بالفيديو.. الأرصاد: طقس ربيعي وانخفاضات في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس خلال الفترة الحالية يعتبر طقس ربيعي، وأن اليوم هناك انخفاضات في قيم درجات الحرارة.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن البلاد تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية، قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وأن هناك منخفض جوي في طبقات الجو وهو ما يجعل المواطنين تشعر بانخفاضات في درجات الحرارة.

وتابعت، أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تسجل 25 درجة أي أقل من الطبيعي بـ 4 و5 درجات، وأن الأماكن الساحلية أقل من درجات الحرارة بالقاهرة.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الجو في فترة الليل تكون منخفضة وتصل إلى 14 درجة، وأن اليوم هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة، وغير مؤثرة على الانشطة اليومية.