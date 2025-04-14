أمير قطر للرئيس السيسي: زيارتكم للدوحة تتويجاً للزخم المتنامي في العلاقات بين البلدين

رحب الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حيث أكد أن الزيارة تمثل تتويجاً للزخم المتنامي في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

السيسي يستهل جولته الخليجية بزيارة قطر

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، بسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك في إطار زيارة االرئيس إلى الدوحة في مستهل الجولة الخليجية التي يقوم بها ، حيث أقيمت للرئيس مراسم الإستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وسمو الأمير قد ترأسا اجتماعاً موسعاً ضم وفدي البلدين، أعقبه جلسة مباحثات ثنائية بين الزعيمين

