إيران: نرفض ادعاءات واشنطن بالسعي للحوار ومواصلة سياسة التهديدات والضغوط

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن مواقف واشنطن المتناقضة هي السبب الرئيسي الذي يدفعنا للحوار غير المباشر معها، ونرفض ادعاءات واشنطن بالسعي للحوار ومواصلة سياسة الضغوط والتهديدات.

وقالت "الخارجية الإيرانية" إننا نبحث انعقاد الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية الأمريكية في مكان آخر يوم السبت المقبل، والجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية ستكون غير مباشرة أيضا، موضحًا أن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة مستمرة بوساطة عمانية، وبعد تلقي ملاحظات العمانيين سنعلن رسميا عن المكان الدقيق للمفاوضات.

وأكدت وزارة الخارجية، أن الملف النووي كان ذريعة لخلق أزمات غير ضرورية على مدى العقدين الماضيين، رغم أن برنامجنا سلمي، وأن مطلبنا الرئيسي رفع العقوبات غير القانونية وسنتابعه بكل جدية ومهنية.