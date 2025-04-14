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الإثنين 14 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس "الحسينية" بالشرقية يُتابع أعمال رصف طريق سعود / صان الحجر

اعمال الرصف
اعمال الرصف
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وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة متابعة كافة المشروعات التي تتم بنطاق كل مركز  ومتابعة أعمال رصف الطرق أولاً بأول للانتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ومن جانبه قام المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية بمتابعة أعمال إستكمال رصف طريق سعود / صان الحجر بالقطاع الثالث من العزبة البيضاء حتى مدخل مدينة صان الحجر ، والذي يتم تنفيذه عن طريق الهيئة العامة للطرق والكباري ضمن أعمال مبادرة حياه كريمة من أجل تحسين الطرق للمواطنين بعد توصيل كافة المرافق والبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الحسينية في تحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

استكمال رصف طريق أعمال رصف الطرق المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس حازم الاشموني هيئة العامة للطرق والكباري