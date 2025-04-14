تحرير 98 محضر مخالفة.. حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار ومنع الغش بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار، ومنع الغش التجاري، والتأكد من توافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة على الأسواق، وتنفيذاً لتعليمات محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد حسن سعيد.

وأسفرت الحملات، التي تقودها اللجنة المشكلة برئاسة الإدارة العامة للمتابعة وبالتنسيق مع مديرية التموين وحماية المستهلك، والطب البيطري، وشؤون البيئة، والأمن الصناعي، عن تحرير 98 محضر مخالفة، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 48 ألف جنيه، بالإضافة إلى ضبط وإعدام كميات من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

محافظ الإسكندرية يشن حمالات مكثفة للضبط الأسعار

وفي حي منتزه أول، استهدفت حملة مكبرة شارع مسجد الصداقة بمنطقة سيدي بشر، وأسفرت عن تحرير 53 محضر مخالفة متنوعة، شملت عدم الإعلان عن الأسعار ، وعرض سلع بدون بيانات ، وبيع سلع منتهية الصلاحية ، كما تم تحرير 21 محضرًا لإدارة منشآت بدون ترخيص، وغلق وتشميع 36 محل تجاري ، مع توجيه عدة إنذارات، وتحصيل غرامات بقيمة 39 ألف جنيه، وإعدام 40 كجم من المنتجات الغذائية غير الصالحة.

وفي مركز ومدينة برج العرب، شنت الأجهزة حملة مماثلة استهدفت شارع محمد أنور السادات، وأسفرت عن تحرير 9 محاضر مخالفات، وتحصيل غرامات بقيمة 4800 جنيه، بالإضافة إلى إعدام 30 كجم من المواد الغذائية و90 زجاجة مشروبات منتهية الصلاحية.

وأكد محافظ الإسكندرية على استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي في جميع أحياء المحافظة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وعدم التهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلكين.