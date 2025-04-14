الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقائهما، رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددين على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقًا للقرارات الدولية.

والتقى الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، بأمير دولة قطر، وذلك في إطار زيارة الرئيس إلى الدوحة في مستهل الجولة الخليجية التي يقوم بها، حيث أقيمت للرئيس مراسم الإستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وسمو الأمير قد ترأسا اجتماعاً موسعاً ضم وفدي البلدين، أعقبه جلسة مباحثات ثنائية بين الزعيمين.