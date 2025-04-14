البحوث الزراعية يبحث تدشين محطة بحثية في الفرافرة بالوادي الجديد

أجري الدكتور ماهر المغربي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية لشئون الانتاج، جولة تفقدية شملت بعض محافظات الوادى الجديد والأقصر وسوهاج وأسوان.



تدشين محطة البحوث الزراعية فى الفرافرة

ففى محافظة الوادى الجديد تمت زيارة مراكز الفرافرة لبحث اتخاذ الإجراءات لتفعيل تعليمات وز ير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ومحافظ الوادى الجديد محمد سالمان الزملوط والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتدشين محطة البحوث الزراعية فى الفرافرة كذلك بحث إمكانية تدشين محطة بحثية فى الداخلة لخدمة المنتفعين والمستثمرين وزيارة موقع المحطة الإقليمية بالخارجية والاستماع لكافة المعوقات الخاصة بتنفيذ البرامج البحثية للمحاصيل المختلفة وكذلك النخيل.



و خلال الزيارة تم زيارة أحد مواقع الاستثمار الزراعى فى منطقة ابو منقار والخاصة بإنتاج تقاوى البطاطس والوقوف على مدى نجاح المشروع فى ظل اهتمام الدولة بإنتاج التقاوى للمحاصيل الهامة ومنها البطاطس.

تعاون مع هيئة الطاقة الذرية

وكذلك لتعزيز التعاون بين مركز البحوث الزراعية وهيئة الطاقة الذرية فقد تمت زيارة لأحد مواقع زراعة سلالات الطاقة الذرية لقمح الخبز للهيئة بمرافقة لجنة من باحثى قسم بحوث القمح بمعهد البحوث المحاصيل الحقلية وكذلك الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد وتم الوقوف على سلوك السلالات وتحديد ايام حصاد لها فى حضور ممثلين عن مركز البحوث الزراعية وهيئة الطاقة الذرية ومديرية الزراعة بالوادى الجديد واتخاذ ما يلزم.



وفى محافظة أسوان فقد تمت زيارة بعض حقول المنتفعين فى وادى الصعايدة بمركز ادفو والوقوف على كافة المشكلات المتعلقة بزراعة المحاصيل المختلفة الشتوية والصيفية من ناحية توفر التقاوى والمستلزمات وكذلك البرنامج الخاص بنقل التكنولوجيا وتنفيذ حقول إرشادية بحقول المزارعين من خلال التنسيق مع مشروع الاستثمارات الزراعية ( سيل).



وفى محافظة الأقصر تمت زيارة أحد مزارع قطاع الإنتاج بمحطة المطاعنة والوقوف على المشكلات الخاصة بإعادة تشغيل مزارع القطاع وخاصة الإنتاج الحيوانى وتذليل كل المعوقات فى سبيل تعظيم الاستفادة بالأصول ووضع خطة متكاملة لذلك.

وفى نفس الوقت تم زيارة البرامج البحثية المختلفة لمحطة بحوث المطاعنة ومناقشة الباحثين بكافة مدخلات ومخرجات العملية البحثية فى المحطة.

رفع كفاءة الأصول

وفى محطة بحوث شندويل بمحافظة سوهاج تمت زيارة حقول إكثار تقاوى الأساس لمحصول القمح وكذلك البرامج البحثية المنفذة والاستماع إلى بعض النقاط الخاصة برفع كفاءة الأصول وتعظيم الاستفادة منها فى ظل القواعد والإجراءات التى تحكم عمل المحطات البحثية المختلفة على مستوى الجمهورية لتعظيم الناتج البحثى وإنتاج تقاوى المحاصيل المختلفة.