قبل انطلاق الجولة السابعة.. ترتيب دوري الكرة النسائية

تنطلق اليوم منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية بالدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، والتي من خلالها سيتم تحديد بطل الدوري المصري الجاري لموسم 2024 -2025، وذلك بمشاركة 10 فرق قوية .

حيث يشهد الدوري الجاري منافسه قوية بين الفرق يأتى على رأسها فريق مسار الذي نجح في حسم كافة مبارياته، ليأتي بعدها فريق الأهلي والزمالك والذي تأتي مشاركتهم هي المرة الآولى بعد قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بانشاء كافة الاندية فريق للكرة النسائية .

ترتيب دوري الكرة النسائية

نجح فريق الكرة النسائية لنادي مسار أن يتفرد بقمة ترتيب دوري الكرة النسائية بعد أن خاض 22 مباراة، استطاع خلالها أن يفوز في جميع مبارياته ويتعادل في مباراة وحيد امام وادي دجلة، ليحتل فريق الأهلي رغم مشاركته للمرة الأول بفريق الكرة النسائية المركز الثانية بنقاط 59 نقطة، واحتل فريق الزمالك المركز الثالث وذلك بعد موسم استطاع فيه ان يفرض نفسه برصيد 53 نقطة ،واما ووادي دجلة فاحتل المركز الرابع برصيد 51 نقطة، والبنك الأهلي في المركز الخامس بـ 38 نقطة ، ويحتل المراكز السادس والسابع بالترتيب أندية مودرن سبورت وزد، ويقبع المقاولون العرب بـ 29 نقطة.