أوكرانيا تسقط 40 طائرة روسية بدون طيار آخر 24 ساعة

ذكرت قيادة القوات الجوية الأوكرانية اليوم /الاثنين/ أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 40 طائرة روسية بدون طيار هجومية من طراز "شاهد" كانت تُحلق فوق سماء البلاد في مهمات قتالية آخر 24 ساعة.



وأوضحت القيادة، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن الجيش الروسي هاجم البلاد، اعتبارا من الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي أمس الأحد، بـ 62 طائرة بدون طيار من طراز شاهد وطائرات أخرى أُطلقت من اتجاهات ميلروفو وبريمورسكو-أختارسك بروسيا وتشودا بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا.

وأضاف البيان أن قوات الدفاع الأوكرانية صدت الهجمات بواسطة الطائرات وقوات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية.

وتابع أنه اعتبارا من الساعة 9:00 من صباح اليوم، تم إسقاط 40 طائرة بدون طيار من طراز شاهد وأنواع أخرى من الطائرات في المناطق الجنوبية والشمالية والوسطى من البلاد، بينما اختفت ما يصل إلى 11 طائرة بدون طيار من شاشات الرادار دون عواقب سلبية.

وفي سياق متصل، أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم سومي بشمال شرق أوكرانيا أن الجيش الروسي قصف الإقليم 105 مرات، كما سُمع دوي 285 انفجارًا في آخر 24 ساعة، موضحة أن القوات الروسية أطلقت 105 قذائف على المناطق الحدودية والبلدات التابعة للإقليم وسُجل 285 انفجارًا، ومن بين البلدات المستهدفة سومي ويوناكيفكا وميروبيليا وبيلوبيليا وكراسنوبيليا وفيليكوبيساريفكا ونوفوسلوبيدسكا وهلوخيف وشالييهين وإسمان وسيريدينو-بودا.

وأشارت إلى أنه سُمع دوي معظم الانفجارات في بلدة كراسنوبيليا، حيث تمثّلت في غارة جوية بقنابل جوية موجهة تسببت في 21 انفجارًا، وقصف بقذائف الهاون وسُجل 13 انفجارًا وقصف مدفعي وغارات بطائرات بدون طيار تسببت في 9 انفجارات، لافتة إلى أن الوضع في بلدة ميروبيليا كان مضطربًا أيضًا حيث تم تسجيل غارات جوية باستخدام قنابل جوية موجهة وقصف مدفعي، أما في بلدة يوناكيفكا، سُجِّلت غارة جوية باستخدام قنابل جوية موجهة وقصف مدفعي وقصف بصواريخ متعددة الإطلاق وإسقاط متفجرات من طائرات مسيرة وغارة بطائرة بدون طيار من طراز شاهد.

